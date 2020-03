Sophie Grégoire Trudeau est guérie de la COVID-19

Sophie Grégoire Trudeau, l’épouse du premier ministre Justin Trudeau, a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux, samedi soir, confirmant qu’elle n’est plus atteinte du coronavirus.

• À lire aussi: Sophie Grégoire Trudeau atteinte du coronavirus

«Je voulais vous donner des nouvelles : je me sens tellement mieux et j’ai reçu un bilan de santé positif de mon médecin et de Santé publique Ottawa, a-t-elle écrit sur sa page Facebook. Du fond du cœur, je tiens à remercier tous ceux et celles qui m’ont envoyé leurs meilleurs vœux. J’envoie tout mon amour et mon courage aux personnes qui souffrent en ce moment.»

Elle a ajouté qu’elle croit «fermement que la science ET la compassion nous aideront à traverser cette crise». «Pour y arriver, on doit écouter et suivre les protocoles de santé et rester à la maison pour le moment.»

Mme Grégore Trudeau avait été diagnostiquée positive à la COVID-19 le 12 mars dernier. Elle était déjà en quarantaine, de même que son mari et leurs enfants.

Samedi matin, au cours de son allocution quotidienne sur la COVID-19, M. Trudeau, qui était toujours en quarantaine à Rideau Cottage, la résidence familiale, avait déjà fait savoir que sa femme avait reçu un résultat positif au test COVID-19 et qu’elle se sentait mieux.

«Sophie va bien, ma famille va bien. Mes enfants et moi-même, nous allons tous bien», a-t-il indiqué, tout en laissant entendre qu’il comptait continuer de travailler à distance.