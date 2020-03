Un premier cas confirmé au Nunavik

Un premier cas de COVID-19 a été confirmé samedi soir au Nunavik, dans le nord du Québec.

La personne atteinte est une femme «de la région», a indiqué la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik, dans un communiqué, sans toutefois préciser de quelle communauté est la femme.

Les autorités ont assuré que la patiente a été placée en isolement à la maison et qu’une liste des personnes avec lesquelles elle a été en contact rapproché a été dressée.

«Les autorités sanitaires assurent tous les suivis adéquats auprès de toutes les personnes concernées. La patiente [...] se porte bien», a indiqué la Dre Marie Rochette, directrice régionale de la santé publique.

La Régie régionale a ajouté que la patiente et les personnes avec qui elle a été en contact et qui seront isolées seront suivies par le CLSC et leurs besoins seront réévalués régulièrement.

La femme atteinte vit actuellement dans une maison qu’elle partage avec d’autres, mais elle est isolée dans une pièce et des mesures d’hygiène sont appliquées de façon stricte, ont assuré les autorités.