Un vaccin est-il la seule solution?

Alors que la pandémie s’éternise, une question se pose : un vaccin constitue-t-il notre unique chance de minimiser les effets du nouveau coronavirus ?

Le Dr Jean-Pierre Chiasson, omnipraticien, se montre prudent dans sa réponse. «On sait que la meilleure méthode pour prévenir la maladie, c’est un vaccin. La fabrication d’un tel vaccin contre un virus peut prendre 8 mois, un an, un an et demi... On n’est pas encore rendus là.»

Depuis le début de la contagion à grande échelle, des chercheurs du monde entier travaillent à développer un tel vaccin qui pourrait immuniser la population à grande échelle et éviter la mort de milliers de personnes.

Néanmoins, le Dr Chiasson précise qu’une autre méthode pour se prévenir de la COVID-19 pourrait voir le jour.

«Est-ce qu’il y aura éventuellement d’autres médicaments efficaces? Il n’y a rien de prouvé actuellement. Pour l’instant, on est dans des conjonctures théoriques.»

En attendant, l’omnipraticien recommande de pratiquer la distanciation sociale, et de maintenir une bonne forme «physique», «mentale» et «émotionnelle».

Pour les réponses à d’autres questions du public, visionnez la vidéo ci-haut.