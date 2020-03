Le bilan grimpe à 2840 cas au Québec, pas de nouveau décès

On dénombre désormais 2840 cas de COVID-19 au Québec, incluant 72 personnes aux soins intensifs, mais aucun nouveau décès depuis samedi, a annoncé le premier ministre François Legault dimanche.

Au Québec, en date du 29 mars 2020, 13h, la situation est la suivante :

- 2840 cas confirmés (augmentation de 342)

- 22 décès

- 192 personnes hospitalisées (auguentation de 28)

- 72 personnes aux soins intensifs ( auguentation de 15)

- 6 313 personnes sous investigation

- 49 364 analyses négatives (cas infirmés)

BILAN RÉGIONAL

Bas-Saint-Laurent : 8

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 18

Capitale-Nationale : 164

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 122

Estrie : 296

Montréal : 1361

Outaouais : 28

Abitibi-Témiscamingue : 27

Côte-Nord : 17

Nord-du-Québec : 1

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : 9

Chaudière-Appalaches : 86

Laval : 180

Lanaudière : 144

Laurentides : 120

Montérégie : 257

Nunavik : 1

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 1

Total : 2840

Des mesures pour les aînés

«Hier, on a annoncé des mesures pour mieux protéger nos régions éloignées. On demande à tout le monde de contribuer à l’effort en évitant les déplacements d’un quartier, d’une ville ou d’une région à l’autre», a indiqué François Legault sur sa page Facebook.

«Aujourd’hui, on se donne des nouveaux moyens pour mieux protéger les aînés et le personnel dans les résidences et CHSLD privés», a ajouté le premier ministre.