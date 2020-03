COVID-19: Terre-Neuve met sur pied des points de contrôle avec le Québec

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Dwight Ball, a annoncé dimanche la mise sur pied de points de contrôle entre sa province et le Québec.

Ce faisant, la province emboîte le pas à ses homologues des Maritimes, les trois autres provinces ayant déjà mis en place des mesures pour limiter les déplacements interprovinciaux.

Seuls les gens ayant une raison jugée essentielle, par exemple liée au travail, pourront passer du Québec à Terre-Neuve-et-Labrador, et vice-versa.

«Aller acheter des cigarettes à moindre prix au Québec n'est pas un besoin essentiel», a d'ailleurs souligné le premier ministre Ball en s'adressant à ses concitoyens en conférence de presse.

Terre-Neuve-et-Labrador compte un total de 135 personnes atteintes par la COVID-19, en hausse de 15 depuis samedi.

Ce nombre peut sembler limité au premier abord, mais Terre-Neuve est, en fait, la seconde province la plus touchée au pays par le coronavirus en termes du nombre de personnes infectées par 100 000 habitants, tout juste derrière le Québec.

Couvre-feu pour tout le Nunavik

Un couvre-feu sera imposé dans les 14 villages nordiques du Nunavik à compter de dimanche soir afin de freiner la propagation du coronavirus, ont annoncé les autorités locales en après-midi.

Conséquemment, les résidents concernés devront rester à l’intérieur de leur domicile de 21 h à 6 h, et ce, tous les jours. Le couvre-feu demeurera en vigueur pour une période indéterminée.

Dans un communiqué, le chef du Corps de police régional Kativik et directeur du Service de la sécurité publique de l’Administration régionale Kativik, Jean-Pierre Larose, a précisé que la décision a été prise après la confirmation d’un cas positif de COVID-19, samedi, à Salluit.

«Il s’agit d’une mesure préventive visant à protéger tous les Nunavimmiuts d’une propagation potentielle du virus. Elle vient s’ajouter aux couvre-feux locaux imposés hier [samedi] à Kuujjuaraapik et à Salluit», a-t-on indiqué dans le message transmis aux médias.

Les vols aussi touchés

De plus, l’accès aux aéroports du Nunavik sera limité. Seuls le personnel offrant des services prioritaires et la marchandise pourront être transportés par avion dans les communautés. À Salluit, des mesures plus strictes sont en vigueur. Tous les vols à destination ou en provenance de ce village sont annulés. L’aéroport est fermé à toute circulation aérienne, sauf pour les situations d’extrême urgence.

Par ailleurs, les déplacements entre les communautés par motoneige sont strictement interdits, les contacts entre les résidents des divers villages étant déconseillés, a-t-on rappelé.