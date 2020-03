Trudeau annonce plus de 200 M$ pour les organismes communautaires

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé, dimanche matin, plus de 200 millions $ pour aider les enfants, les aînés et les plus démunis à faire face à la pandémie.

Notamment, un montant de 200 millions $ sera alloué pour aider les refuges pour sans-abri et les centres venant en aide aux personnes victime de violence, qui doivent s'adapter afin de continuer à prodiguer des services malgré la propagation du coronavirus, a détaillé le premier ministre lors de son point de presse quotidien devant sa résidence de Rideau Cottage, à Ottawa, dimanche matin.

Aussi, 7,5 millions $ seront investis pour financer les lignes téléphoniques comme celle de Jeunesse j'écoute, vers lesquelles les jeunes peuvent se tourner pour discuter des problèmes qu'ils éprouvent vis-à-vis de la pandémie.

De plus, 9 millions $ seront versés à Centraide pour financer des services venant en aide aux aînés en ce temps de pandémie, par exemple en faisant l'épicerie à la place des personnes âgées.

M. Trudeau a lancé un appel aux bénévoles. «S'il vous plaît, donnez à votre organisation favorite ou offrez de votre temps», a-t-il appelé alors que de nombreuses organisations communautaires sont très sollicitées en ce temps de crise.

Pas de militaires «pour le moment»

Interrogé sur la possibilité de voir des militaires être déployés sur le terrain pour venir en aide aux autorités locales, par exemple en faisant respecter des règles de confinement, le premier ministre a assuré qu'aucun déploiement n'est prévu.

«Il n'y a pas de plan en ce moment pour effectuer des opérations au Canada avec les forces armées», a assuré M. Trudeau

«Les membres des Forces armées seront toujours là pour aider les gens qui en ont besoin au Canada. On est toujours prêt et on regarde plusieurs scénarios. On n'est pas rendu là aujourd'hui. On va continuer nos discussions avec les provinces», a poursuivi le premier ministre en ajoutant que son gouvernement «ne ferme pas la porte» à un éventuel déploiement militaire, notamment au Québec, la province qui compte le plus grand nombre de cas de COVID-19.

Trudeau toujours en isolement

Par ailleurs, Justin Trudeau a affirmé qu'il doit toujours demeurer en isolement même si sa conjointe, Sophie Grégoire-Trudeau, est officiellement guérie après avoir contracté la COVID-19.

«Théoriquement, j'aurais pu l'attraper il y a quelques jours à peine. C'est pourquoi je dois poursuivre l'isolement», a-t-il affirmé.

Selon lui, travailler de la maison en télétravail ne nuit pas à sa capacité à diriger le pays.

Justin Trudeau a également annoncé que le pont Samuel de Champlain sera illuminé aux couleurs de l’arc-en-ciel ce soir.