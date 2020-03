EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 chamboule la vie telle qu'on la connait.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles en lien avec cette crise qui frappe les gouvernements, l’économie et la population au fil de la journée.

POINTS DE PRESSE À SURVEILLER

Gouvernement fédéral, 11h15

Santé publique du Canada, 12h

Gouvernement provincial, 13h

DERNIER BILAN | 7h

PLANÉTAIRE

Cas confirmés: 678 720

Morts: 31 700

Rétablis: 145 609

CANADA

Atteints du virus

Québec: 2498

Ontario: 1144

Colombie-Britannique: 884

Alberta: 621

Saskatchewan: 134

Manitoba: 64

Nouveau-Brunswick: 51

Nouvelle-Écosse: 110

Île-du-Prince-Édouard: 11

Terre-Neuve-et-Labrador: 120

Yukon: 4

Territoires du Nord-Ouest: 1

Nunavut: 0

Canadiens rapatriés: 13

Total des cas au pays: 5655

Décès au Canada : 60

Colombie-Britannique: 17

Québec: 22

Ontario: 18

Alberta: 2

Manitoba: 1

ÉTATS-UNIS

Cas confirmés: 123 780

Morts: 2229

Rétablis: 3238



7h | Les Britanniques doivent se préparer à «une longue période» de confinement en raison du nouveau coronavirus, a prévenu le bras droit du Premier ministre Boris Johnson.

Le gouvernement a décrété lundi un confinement général de la population pour au moins trois semaines, afin de tenter de freiner la propagation de l'épidémie qui a fait 1019 morts et contaminé 17 089 personnes au Royaume-Uni.

6h | Le pape François s'associe à l'appel lancé par l'ONU en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et mondial afin de préserver, face au coronavirus, les civils les plus vulnérables dans les pays en conflit.

AFP

5h40 | 123 nouveaux décès annoncés en Iran, le bilan officiel s'élève à 2640 morts

Les autorités sanitaires ont recensé 2901 nouveaux cas de contamination au cours des dernières 24 heures, a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé. Au total, 38 309 cas ont été déclarés officiellement en Iran.

5h30 | Le nouveau bilan espagnol fait état de 838 morts dans les 24 dernières heures, un nouveau record

Le nombre morts atteint maintenant 6528 et celui de cas confirmés, 78 797, une progression de 9,1% en un jour dans le second pays le plus endeuillé par la COVID-19, qui va durcir encore les règles du confinement.

4h | Plus de vente d'alcool dans la capitale du Groenland

Le gouvernement groenlandais a annoncé l'interdiction de la vente d'alcool dans sa capitale Nuuk et sa région pendant le confinement lié à l'épidémie du nouveau coronavirus pour limiter les violences.

«Dans une situation aussi particulière, nous devons prendre de nombreuses précautions pour éviter l'infection. Mais le coeur de ma décision est de protéger les enfants, ils doivent avoir un foyer sûr», a expliqué le chef du gouvernement groenlandais Kim Kielsen dans un communiqué.

3h20 | Les passagers de l'Artania vont quitter l'Australie pour l'Allemagne

AFP

Des centaines de passagers d'un paquebot à bord duquel se trouvaient plusieurs personnes atteintes de la COVID-19 devraient embarquer dimanche en Australie sur des vols pour l'Allemagne, après des jours d'incertitude au large de l'immense île-continent.

L'Artania s'est amarré vendredi à Freemantle, le grand port de la côte ouest, d'où il avait initialement été refoulé en raison de la présence à bord de passagers contaminés. Trois ont notamment été débarqués pour être placés dans des unités de soins intensifs.

2h | La piste de juillet 2021 étudiée pour le coup d'envoi des JO reportés

Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo-2020, reportés à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus mais sans dates précises fixées jusqu'ici, étudient la possibilité de les faire débuter en juillet.

Alors que les Jeux étaient programmés initialement du 24 juillet au 9 août 2020 avant leur report annoncé mardi, la nouvelle date envisagée pour leur coup d'envoi serait le 23 juillet 2021 selon le diffuseur public japonais qui cite des sources internes au sein du comité d'organisation.