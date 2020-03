«La Voix»: Coeur de Pirate émue aux larmes lors du duel de Beth Cossette et Janicka Alie-Thivierge

Pour la troisième et dernière semaine des Duels, qui ont été filmés avant les mesures gouvernementales, le public québécois a encore eu droit à des prestations solides de la part des candidats.

Encore une fois cette semaine, deux duos par équipe se sont affrontés sur l'arène mise en place sur la scène de La Voix. Parmi les duels marquants, il y a certainement celui opposant Beth Cossette et Janicka Alie-Thivierge, qui ont réussi à tirer quelques larmes aux yeux de leur coach, Coeur de Pirate.

Les deux chanteuses ont offert une magnifique performance d'une version sans artifices de la chanson Dancing on my own, de la chanteuse suédoise Robyn.



Capture d'écran

Capture d'écran







Leur version épurée de cette pièce, qui s'était méritée la statuette pour la chanson de l'année aux Grammtys en 2010, a épaté les coachs, et a grandement émue Coeur de Pirate.



«Je peux ne ressentir qu'une fierté ce soir en vous voyant, parce que vous avez vraiment fait un progrès incroyable», a-t-elle lancé suite au numéro.





Capture d'écran



Finalement, même si la décision n'a pas été facile à prendre, Coeur de Pirate a choisi de sauver Beth, pour la passion qu'elle a amenée dans la performance.



À noter que les chants de bataille, prévus normalement pour la semaine prochaine, soit le 5 avril, ont été repoussés à une date indéterminée en raison de la crise actuelle.