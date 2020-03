Les voitures Communauto toujours en service

Les voitures d’autopartage de Communauto demeurent accessibles, alors que bien des entreprises et commerces non essentiels ont fermé leurs portes jusqu’au 13 avril. Ces véhicules sont sécuritaires et très utiles pour bien des usagers, assure la compagnie.

«Il n’est pas question, du moins pour le moment, de priver les personnes qui ne possèdent pas un véhicule personnel de l’accès à des services de mobilité», peut-on lire dans un courriel adressé aux abonnés de Communauto. L'achalandage des différents services de la compagnie a tout de même diminué d’au moins 40 %, précise le porte-parole de Communauto, Marco Viviani. Une situation normale, avec la baisse généralisée de déplacements de la population, assure-t-il.

«La Presse» rapportait vendredi que plusieurs Communauto ont été vues à des centres de dépistages de la COVID-19, remettant du même coup en doute la sûreté de ces véhicules. La compagnie a par contre recommandé à ses abonnés de ne pas utiliser ses voitures si l’usager présente des symptômes associés à ce virus.

«Dans tous les cas, si vous devez [utiliser un véhicule de la compagnie même si vous présentez des symptômes], il importe de nous en informer», demande Communauto, qui est disponible à Gatineau, à Québec, à Sherbrooke et surtout, à Montréal. Les voitures utilisées par les usagers malades sont ensuite bloquées pendant trois jours.

Depuis le début de la crise, un effort supplémentaire est fait pour nettoyer davantage les véhicules, ajoute M. Viviani. Le problème est qu’ils ne reviennent pas tous au même emplacement chaque soir. Donc, cela peut prendre quelque temps avant de tous les désinfecter.