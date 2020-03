Montréal réquisitionne un hôtel pour les sans-abris

La mairesse de Montréal Valérie Plante a annoncé dimanche soir sur Twitter que la Ville a réquisitionné un hôtel pour venir en aide aux itinérants.

Elle n’a toutefois pas précisé lequel. L'administration compte y loger les itinérants qui attendent leur résultat de test pour la COVID-19.

Plusieurs places ont été fermées dans les refuges au cours des derniers jours pour des raisons sanitaires à cause de la COVID-19, et avec la diminution des allées et venues des Montréalais, des personnes itinérantes se sont vues privées du peu de revenus qu’elles avaient.

«Aucun moyen ne sera ménagé. Il faut soutenir celles et ceux qui tiennent le fort et qui font un travail héroïque», a dit Valérie Plante sur Twitter en ajoutant qu’il y a beaucoup de choses à venir dans les prochains jours.

En date du 26 mars dernier, 300 places dans les refuges, sur environ 1400 de disponibles pour la nuit, avaient été fermées. Selon la Ville, 250 places sont en train d’être créées à très court terme, en collaboration avec le réseau de la santé.

«La population itinérante se retrouve donc à l'instant sans source de revenus et donc sans argent, nourriture, alcool ou drogues ainsi que sans toilettes et sans endroit de repos», constate la Ville.

La création d’îlots sanitaires au centre-ville avait été annoncée par la mairesse Plante la semaine dernière, de même que l’utilisation de certains édifices pour en faire des refuges temporaires. Le YMCA Centre-Ville et le Complexe Guy-Favreau ont déjà été reconvertis à cet effet. L’ancien hôpital Royal-Victoria accueillera des sans-abris infectés par le virus.

La Ville de Montréal demeure le foyer le plus important du Québec. Depuis le début de la pandémie, Montréal a recensé 1361 cas de COVID-19 ainsi que 83 hospitalisations.