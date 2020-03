«Salut Bonjour» change temporairement de plage horaire

Le temps de la crise du coronavirus, TVA modifie sa grille horaire et diffusera à partir de lundi l’émission «Salut Bonjour» jusqu’à 11h.

Gino Chouinard et son équipe cèderont l’antenne une heure plus tard qu’à l’habitude, afin de pleinement informer les Québécois sur la situation actuelle, a insisté la direction de TVA par communiqué.

C’est aussi dans cet esprit que l’émission «Le Québec Matin», avec Jean-François Guérin et Cindy Royer, sera diffusée en simultané sur TVA et LCN entre 5 h 30 et 7 h maintenant, juste avant «Salut Bonjour»

Le réseau le plus regardé au Québec a insisté pour dire que ces changements sont temporaires.

À cause du contexte actuel, les invités et les collaborateurs communiqueront via les applications à distance, comme Skype et Facetime, ou par téléphone.