Un serviteur de la reine Elizabeth II possiblement contaminé

Un serviteur de la reine Elizabeth II aurait été testé positif à la COVID-19.

L'employé de Buckingham Palace a contracté le coronavirus, alors que Sa Majesté résidait encore à sa résidence principale de Londres la semaine dernière.

Elle s’est depuis rendu au château de Windsor avec son mari le prince Philip, le duc d'Édimbourg, pour commencer leurs vacances de Pâques plus tôt que prévu.

Selon «The Sun», le valet de pied, qui est maintenant en isolement, a servi des repas, présenté des invités, manipulé des messages et promené les chiens d’Elizabeth II.

Le membre du personnel non identifié est la plus récente personne infectée à avoir été en contact avec la reine ces dernières semaines. Son fils aîné, le prince Charles et le premier ministre britannique Boris Johnson, ont récemment dit être atteints de la maladie.

Les représentants royaux n'ont pas commenté directement le cas de l’employé, mais ont tenu à préciser que la reine, qui aura 94 ans le 21 avril, est toujours en bonne santé.