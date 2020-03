Une fondue, un fort et des bottes de foin... arc-en-ciel!

Partout au Québec, des arcs-en-ciel font leur apparition et égaient la grisaille d’avril.

Vous êtes nombreux à nous avoir envoyé vos plus belles et originales créations. En voici une sélection.

À L’Ancienne-Lorette, les enfants de Simon G. protègent leur quartier du coronavirus dans leur fort de neige multicolore.

Si vous passez près de l’autoroute 10, gardez l’œil ouvert! Myriam E. M et Francis H. ont fait un gigantesque arc-en-ciel dans leur immeuble à Brossard.

Jean-Thomas et sa famille, eux, pensent avoir fait le plus gros arc-en-ciel de leur quartier à Laval. «Quand ma soeur et mon père ont une idée, elle n’est jamais petite!», nous écrit-il.

Une fondue pour se dire que «ça va bien aller», pourquoi pas? Harry B. et Jocelyn G. ont pu la déguster.

Caroline M., elle, arbore un ruban arc-en-ciel qu’elle propose de porter pour soutenir infirmières, médecins et services d’urgence.

Parions que la promenade d’Andréanne M. et de Malie n’est pas passée inaperçue!

À Thetford Mines, il est possible d’admirer un arc-en-ciel en robes de bal, gracieuseté de la friperie Trouvailles du coin.

Finalement, neuf bottes de foin ont été décorées d’un gigantesque arc-en-ciel, nous dit Lise B.

N’hésitez pas à nous en partager d’autres en nous écrivant à cavabienaller@tva.ca.