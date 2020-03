133 M$ pour les maisons d'hébergement

Le ministère responsable des Aînés et des proches aidants a indiqué lundi offrir une aide d’urgence de 133 millions $ aux ressources en hébergement pour les personnes aînées et les personnes vulnérables pour faire face aux enjeux liés à la COVID-19.

«Beaucoup de pression s’est fait ressentir à l’égard des propriétaires de milieux de vie pour les personnes aînées et personnes handicapées, a indiqué par voie de communiqué la ministre des Aînés, Marguerite Blais. Avec cette aide d’urgence, on va pouvoir engager plus de personnel, acheter plus de matériel de protection et plus de désinfectant.»

L’aide sera répartie entre les résidences privées pour aînés certifiés (40 millions $), les CHSLD privés non conventionnés (20 millions $) et les ressources intermédiaires et ressources de type familial (73 millions $).

Cette mesure exceptionnelle permettra aux hébergements d’assurer d’avoir des ressources humaines, soit en heures supplémentaires ou en embauche de personnel additionnel, et d’approvisionnement en équipements de protection et de désinfection.

«C'est une annonce rassurante, qui témoigne que le gouvernement comprend notre réalité, s'est réjoui par voie de communiqué Réal Bouclin, président-fondateur de Groupe Sélection. Nous avons une grande responsabilité envers les retraités que nous hébergeons et nous déployons tous les moyens nécessaires pour que nos complexes soient sécuritaires pour eux.»