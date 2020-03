Air Canada réduit sa capacité de 90% et met à pied plus de 16 000 employés

Air Canada réduira sa capacité de 90% et mettra à pied plus de 16 000 travailleurs en avril et en mai, a appris Le Journal.

De ce nombre, plus de 15 000 sont des syndiqués: agents de bord, agents de piste, agents de service à la clientèle, pilotes et mécaniciens.

De plus, 1400 des 4300 travailleurs non syndiqués d’Air Canada, qu’il s’agisse d’employés administratifs ou de gestionnaires, seront mis à pied, a annoncé lundi à l’interne la première vice-présidente, Employés, culture et communication de l'entreprise, Arielle Meloul-Wechsler.

C’est donc plus de la moitié des quelque 30 000 salariés d’Air Canada qui seront mis à pied pour au moins deux mois.

Selon des informations obtenues par Le Journal, la compagnie aérienne fonctionnera à tout juste 10 % de sa capacité habituelle en avril et en mai.

Air Canada a déjà annoncé qu’à compter du 1er avril, sa desserte sera réduite de 53 à 13 aéroports aux États-Unis et de 62 à 40 aéroports au Canada. Ailleurs dans le monde, son réseau passera de 101 à tout juste six aéroports: Londres, Paris, Francfort, Delhi, Tokyo et Hong Kong.

Les travailleurs mis à pied conserveront leurs avantages sociaux et leur lien d’emploi avec Air Canada.

Le transporteur examine actuellement l’annonce faite lundi par le gouvernement Trudeau selon laquelle toutes les entreprises enregistrant une chute d’au moins de 30 % de leurs revenus pourront bénéficier d’une aide pouvant atteindre 75 % des salaires des travailleurs susceptibles d’être mis à pied.