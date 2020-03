COVID-19 | Environ 200 prisonniers libérés en Irlande du Nord

Les autorités judiciaires d'Irlande du Nord ont annoncé lundi qu'elles allaient réduire la population carcérale en anticipant la libération de moins de 200 prisonniers, un geste «vital» pour assurer la sécurité de tous, en pleine pandémie de coronavirus.

«Pour gérer la crise à laquelle nous sommes confrontés, il est vital que nous prenions dès à présent des mesures pour réduire notre population carcérale», a déclaré Naomi Long, ministre de la Justice de la province britannique, ajoutant qu'il était «désormais nécessaire de libérer certains prisonniers».

La crise sanitaire liée au coronavirus, qui touche de plein fouet le Royaume-Uni avec 19.522 personnes contaminées et 1.228 morts, «nous oblige à prendre des mesures qui auraient été impensables il y a quelques semaines», a expliqué la ministre.

«Libérer un prisonnier avant qu'il ou elle ait purgé entièrement sa peine» est «contraire à l'éthos du système judiciaire et bouleversera les victimes et leur famille», a concédé Mme Long, pour qui il n'existe cependant «pas d'alternative».

Au vue de l'ampleur de la pandémie, il s'agit d'une «étape raisonnable et appropriée» pour assurer «la sécurité et la santé de nos employés et de ceux sur qui ils veillent», a-t-elle assuré.

Sur les 1.521 personnes détenues dans les prisons d'Irlande du Nord, l'administration pénitentiaire prévoit la libération de «moins de 200 individus» qui devaient de toute façon être libérés dans les trois prochains mois.

En seront exclues d'office les personnes purgeant une peine pour meurtre, terrorisme, utilisation d'explosifs ou encore violences conjugales.

Ceux qui seront libérés devront se soumettre à un couvre-feu, suivre scrupuleusement les consignes des autorités sanitaires, ne contacter aucune victime, ni s'adresser aux médias. Ils pourront être rappelés en prison «à n'importe quel moment, qu'ils aient ou non enfreint les limites de leur liberté provisoire», ajoute le communiqué.