COVID-19: le cri du cœur d’une dentiste inquiète

En cette période de pandémie de COVID-19, une dentiste a lancé un cri du cœur sur sa page Facebook. Elle et ses collègues sont «inquiets» face au manque d’équipements dans leur clinique.

«On [les dentistes] discute entre nous, et on a des inquiétudes: les fournitures, les équipements de protection, on ne veut pas que nos cliniques dentaires deviennent un endroit où les gens pourraient contracter le virus, donc, on est inquiets. Il manque d’équipements pour gérer, surtout, si on a une intervention à faire», a expliqué la dentiste propriétaire du Centre de Soins Dentaires Duvernay à Laval, Dre Katy Tiernan, à l’émission Politiquement incorrect à QUB radio, lundi.

Les directives de l'Ordre des dentistes du Québec concernant les soins à apporter aux patients «sont très claires: aucun traitement préventif ou électif en ce moment», mais les dentistes doivent continuer à gérer les urgences.

«C’est très important de gérer les urgences, on ne veut pas que les urgences s’en aillent en milieu hospitalier.»

«Un gros mal de dents qui n’est pas contrôlé par de la médication, une infection, un trauma, quelqu’un qui tombe et qui se blesse sévèrement», sont considérés comme des situations urgentes.

Dre Katy Tiernan explique que les recommandations reçues par l'Ordre des dentistes du Québec, précisent qu’en premier lieu, elle se doit de gérer les questions des patients par téléphone.

«On répond à nos patients, on les rassure, on les guide avec qu’est-ce qu’ils peuvent faire à la maison. Notre première directive c’est de traiter nos patients, le plus possible, de façon pharmacologique, donc, de prescrire des médicaments», a mentionné la dentiste et propriétaire du Centre de Soins Dentaires Duvernay.

Parmi ses inquiétudes, le fait que la gestion pharmacologique ne pourra «pas durer éternellement».

«C’est beau pendant un mois prescrire des médicaments, mais une infection, ça peut revenir. À ce moment-là, mon patient, faudra qu’il soit pris en charge [...] Nos cliniques ne sont pas équipées, ma clinique n’est pas équipée pour recevoir ce patient-là. Moi et mon équipe ne sommes pas protégés, lui, ce n’est pas sécuritaire pour le patient.»

Pour ces raisons, Dre Tiernan déplore le manque de cliniques dentaires «qui pourraient être équipées de salles adéquates» et «qui seraient sécuritaires pour les patients» qui n’ont pas été diagnostiqués de COVID-19, mais qui ont tout de même un risque d’être asymptomatiques.

«L’ordre des dentistes, nous a dressé une liste de centres hospitaliers à Montréal, à Québec et à Chicoutimi, pour recevoir les patients [...] confirmés ou suspectés COVID-19, mais on n’a pas encore de liste d’endroits, de cliniques dentaires, pour “monsieur et madame tout le monde” [...] À ce moment-là, moi je ne suis pas protégée, mon équipe n’est pas protégée et ma clinique n’est pas adéquate», a-t-elle laissé tomber.