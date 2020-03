De l’inspiration pour créer vos propres arcs-en-ciel à la maison

Confinés, petits et grands Québécois ont pensé à toutes sortes de bricolages d’arcs-en-ciel au cours des derniers jours.

• À lire aussi: Vos arcs-en-ciel qui donnent espoir partout au Québec

• À lire aussi: Une fondue, un fort et des bottes de foin... arc-en-ciel!

• À lire aussi: Un arc-en-ciel géant se promène dans les rues de Montréal

En voici quelques exemples qui pourraient vous inspirer à créer les vôtres.

La famille Bourgeois a créé un arc-en-ciel fait de coeurs en papier dans ses fenêtres. Aussi beau, et peut-être un peu moins salissant que ceux en peinture!

Sylvie G., elle, s’est mise en tête de tricoter des pantoufles qui lui rappelleront certainement cette période de quarantaine dans le futur.

Pour les plus habiles, Kadi K et Allison et Léa. nous envoient des photos de gâteaux ornés d’un arc-en-ciel comestible. De quoi passer quelques heures dans la cuisine.

Il est encore possible de sortir s’amuser à l’extérieur. Pourquoi ne pas faire un arc-en-ciel dans la neige, comme Nathalie T.? Ou encore à la craie comme Minela et Malik, à Granby.

Avez-vous un fer à repasser et des perles en plastique qui traînent à la maison? Il n’en faut pas plus pour créer un porte-clé multicolore, comme l’a fait Fanny A.

Un arc-en-ciel de Lego est à la portée des plus petits, comme Mme Desrosiers nous le démontre.

Finalement, une chasse à l’arc-en-ciel pendant la promenade dans son quartier est aussi une idée pour occuper le temps et garder le moral.