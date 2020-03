Des quiz en ligne pour contrer l’isolement

Bien que les bars soient présentement fermés à Montréal, la culture générale, elle, ne prend pas de pause. Tour d’horizon de trois quiz qui ont réussi à rebondir au cœur du confinement provoqué par la pandémie de la COVID-19.

Quiz du Randolph

«Étant donné qu’actuellement tout est fermé, on souhaitait organiser ces quiz-là pour faire en sorte que les gens puissent avoir un "break" dans leur vie», a expliqué Normand D’amour, animateur des quiz du Randolph.

Les quiz sont divisés en quatre rondes distinctes que Normand D’amour anime depuis son domicile, en présentant les questions tour à tour via un «Facebook Live». Chaque équipe inscrit son score via les commentaires de la publication principale.

«C’est vraiment pour le plaisir, il n’y a rien à remporter, mais à la fin il y a une question bonus où les gens peuvent gagner un jeu. Et dans toutes les bonnes réponses que l’on reçoit, on pige pour savoir qui finalement va le remporter», a-t-il détaillé.

Les quiz du Randolph ont lieu tous les mardis et jeudis, dans une formule familiale à 15 h 30 et une formule pour adultes à 19 h 30. Un quiz «Vin Mystère» a également lieu tous les vendredis à 19 h 30. Toutes les informations sont disponibles via le site web du Randolph, ainsi que sur la page facebook.com/randolphmontreal.

Quiz Tonic

Organisant depuis quelques années de nombreux quiz à travers plusieurs bars de la grande région de Montréal, les animateurs Olivier Beauchemin et Francis Juteau se sont également rassemblés pour en présenter une édition en «Facebook Live».

«On fournit à tous les joueurs un questionnaire interactif avec lequel ils peuvent participer, et ça fait en sorte qu’ils peuvent jouer dans un salon les uns contre les autres, ou via “Skype” les uns contre les autres, ou même en équipe régulière contre d’autres équipes régulières», a expliqué Olivier Beauchemin.

Dans ce cas également, comme l’ensemble des joueurs a accès aux ressources en ligne, l’aspect compétitif tend à être mis de côté. Cela dit, cette nouvelle formule possède le grand mérite d’être très accessible.

«Ce qui est positif là-dedans, c’est qu’on réussit à rejoindre des gens qui normalement ne sortent pas dans les bars», a souligné Francis Juteau.

«Un côté le fun aussi, c’est l’aspect international, a poursuivi Olivier Beauchemin. Il y a un groupe de Québécois pris au Guatemala qui ont joué au quiz dimanche dernier. Il y a vraiment quelque chose de fou dans le fait de pouvoir aller chercher n’importe qui n’importe où.»

Les soirées «Quiz Tonic» ont lieu tous les dimanches à 20 h via la page facebook.com/QuizTonic.

Quiz Mtl

Quiz Mtl organisera également des soirées quiz sur la plateforme Twitch, les lundis et jeudis.

«Les quiz, c’est toujours un prétexte pour que les gens se réunissent. En proposant l’activité, ça permet de briser l’isolement», a expliqué Mathieu Bergeron, animateur et fondateur de Quiz Mtl.

S’il est possible de participer au quiz sur la plateforme Twitch sans être abonné, il faut néanmoins y avoir un compte pour commenter et avoir accès à certaines options.

«On a quand même des types de questions qui ne sont pas “googlables”, ce qui fait en sorte que ça aide à garder une sorte de contrôle sur les pointages, a poursuivi l’animateur. Mais en général, on se fit sur le fait que les gens ne tricheront pas, qu’ils sont là simplement pour jouer.»

Les soirées «Quiz Mtl» ont lieu actuellement les lundis et jeudis à 20 h via la plateforme Twitch. Toutes les informations sont disponibles via la page facebook.com/QuizMtl.