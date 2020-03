Côte-Saint-Luc et Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce sont les deux endroits, sur l’île de Montréal, où l’on retrouve le plus de cas de la COVID-19, dépassant chacun la barre des 100 cas.

C’est du moins ce que démontrent les données rendues publiques par la Ville de Montréal lundi.

Si plusieurs ont soulevé le fait que la communauté juive orthodoxe se trouvait dans ces secteurs, d’autres facteurs peuvent jouer sur le nombre de cas détectés.

«Côte-des-Neiges est un quartier multi-ethnique avec une grande densité de population. Beaucoup de gens dans le même appartement, souvent, et de la pauvreté», explique Francine Dupuis, PDG adjointe du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

Capture TVA Nouvelles

Mme Dupuis rappelle que la Santé publique et le Dr Arruda ont répété à de nombreuses reprises que le développement de l’épidémie est multi-factoriel. On ne peut donc pas attribuer le nombre de cas à une seule cause.

Rejoindre la communauté allophone

Des mesures ont été mises en place afin de s’assurer que toute la population de ces secteurs de Montréal soit bien au courant des restrictions en vigueur et des recommandations.

«On a plein de professionnels dont les activités régulières ont été arrêtées qui font des appels tous les jours à la clientèle qui est desservie par nos CLSC et par nos soins à domicile», assure-t-elle.

Lors de ces appels, selon Mme Dupuis, les professionnels demandent aux résidents comment ils se portent, mais aussi de surveiller les voisins pour s’assurer qu’il n’y ait pas de visites. «On fait une vigie, si je peux dire», précise-t-elle.

Les groupes communautaires et la Ville de Montréal font également des activités de sensibilisation auprès de la communauté allophone.

«Je pense que les gens sont de plus en plus conscients. Peut-être que dans les premières semaines, il y avait plus d’hésitation, mais maintenant, les gens sont vraiment très au fait de ce qui se passe», constate la PDG adjointe.