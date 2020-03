La propagation continue au Manoir Liverpool

Neuf nouveaux cas positifs, dont un autre au Manoir Liverpool, porte à 95 le nombre total en Chaudière-Appalaches.

Le Manoir Liverpool compte maintenant neuf cas confirmés à la résidence. Des mesures rigoureuses ont été mises en place et sont maintenues pour assurer la sécurité des résidents et du personnel.

Toutes ces personnes sont en isolement et quatre personnes sont hospitalisées, dont une aux soins intensifs.

La résidence pour personnes âgées de Lévis tente toujours d’éviter de devenir un foyer d’éclosion et de propagation du coronavirus.

Le nombre de cas au Manoir Liverpool a doublé en trois jours parmi ses 128 résidents.

Plus à l’ouest, la résidence Eva de Lavaltrie a été rapidement affectée par la pandémie avec près d’une trentaine de cas et plus du quart de ses bénéficiaires.