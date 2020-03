L’achat local en ligne pour «aider les entreprises à passer à travers cette crise»

Aliments du Québec propose des sites internet où il est possible d’acheter des produits locaux en ligne afin d’aider les entreprises d’ici à traverser financièrement la crise qui découle de la pandémie de COVID-19.

«On peut se tourner vers le site de maturin.ca, qui est vraiment un site de produits québécois seulement, donc on est certain de toujours faire un choix québécois en allant sur le site de Maturin. Il y a une possibilité, aussi, de s’abonner aux paniers bio des fermiers de famille, ou Bio Locaux. Ça aussi, c’est un service qu’on peut regarder en ligne ou avec n’importe quelle ferme de notre région», a mentionné la directrice adjointe d'Aliments du Québec, Isabelle Roy, à l’émission Franchement dit, sur QUB radio, vendredi.

L’achat local est d'abord une façon d'aider les entreprises d'ici à «passer à travers la crise» et de «préserver les emplois du Québec».

ÉCOUTEZ l’entrevue d’Isabelle Roy, sur QUB radio:

«Plus que jamais, il faut vraiment vérifier d’où proviennent les produits pour s’assurer que nos sous vont dans les poches des entreprises d’ici», a ajouté la directrice adjointe d'Aliments du Québec, un organisme sans but lucratif dont la mission est de promouvoir l’industrie agroalimentaire à travers les marques Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec et leurs déclinaisons respectives.

«Aliments du Québec, c’est un aliment qui est peu ou pas transformé et qui contient 85% d’ingrédients québécois. Aliments préparés au Québec, c’est un aliment qui a été transformé et emballé ici, fait d’ingrédients du Québec lorsqu’ils sont disponibles», a expliqué Isabelle Roy.