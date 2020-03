Le Canada n'est pas sur la trajectoire des États-Unis, dit Trudeau

Le premier ministre Justin Trudeau a estimé lundi que son pays n'était «pas exactement sur la même trajectoire» que les États-Unis dans la lutte contre le coronavirus et qu'il s'en sortait mieux, grâce à une réaction «plus rapide» des autorités canadiennes.

• À lire aussi: Toutes les entreprises seront admissibles à la subvention salariale d'Ottawa

«Je pense que, toutes proportions gardées, on n'est pas exactement sur la même trajectoire», a dit M. Trudeau, interrogé sur la situation inquiétante chez le voisin américain lors de sa conférence de presse quotidienne devant sa résidence à Ottawa.

«On a été plus rapides à amener des tests de dépistage» et à convaincre les Canadiens de la nécessité de se placer en isolement, a-t-il précisé.

«Mais on va vraiment voir cette semaine si les comportements que les gens ont adoptés il y a deux semaines déjà vont porter leurs fruits», a-t-il prudemment ajouté.

«On sait que tout dépend de ces choix que les gens ont faits et que les gens continuent à faire», a-t-il rappelé.

Il s'est néanmoins dit «extrêmement fier» de voir à quel point «les Canadiens se sont ralliés, continuent de respecter les consignes et comprennent qu'on a la capacité, tous et chacun, d'avoir un impact direct sur la façon dont le Canada va s'en sortir».

Pays presque dix fois moins peuplé que les États-Unis, le Canada recensait lundi en début d’après-midi 7268 cas de coronavirus et 69 morts, contre 143 000 cas et plus de 2 500 morts en territoire américain, selon l'université Johns Hopkins.

Les deux pays ont fermé il y a dix jours leur frontière commune, la plus longue au monde, aux déplacements «non essentiels», à l'exclusion du transport de marchandises, une mesure exceptionnelle visant à contenir la propagation du coronavirus.