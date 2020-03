Le monde des affaires craint le pire

Les hommes d’affaires du Québec ne l’ont pas facile ces derniers temps en raison de la pandémie de COVID-19.

Les mesures de contrôle du gouvernement pour tenter de freiner la propagation leur compliquent aussi la vie.

En entrevue à Denis Lévesque, Luc Poirier, un homme d’affaires de la Rive-Sud qui œuvre dans le domaine de l’immobilier, affirme que dans les faits, la réalité est bien différente de ce qui leur est proposé en matière d’aide.

«Les banques ne veulent plus prêter, elles attendent de voir ce qui va se passer. Donc même si on essaie d’avoir de nouveaux prêts pour s’aider, ce n’est plus possible», dit-il.

Le portrait de la situation a rapidement changé. Du jour au lendemain, les banques, qui étaient pourtant avares, ont choisi de ne plus financer les entrepreneurs, selon lui.

Face à l’inquiétude, plusieurs acheteurs potentiels ont aussi fait volte-face. M. Poirier perdra beaucoup d’argent. Ses clients ne feront pas les dépôts qu'il attendait.

S’il est en faveur du confinement pour tenter d’aplatir la courbe, il n’est pas tout à fait d’accord avec la décision de suspendre les activités économiques comme l’a fait le gouvernement.

«Je parlais avec des gens du Mexique ce matin, et ils me disaient qu’ils vivent beaucoup avec le tourisme. Mais si le tourisme est à peu près 30% de leur économie [et qu’il] tombe, bien ces gens-là sont tous mis à la porte», relate M. Poirier.

Luc Poirier prône ainsi une relance des activités économiques le plus tôt possible.

«Il faut recommencer tranquillement par la suite, le plus rapidement possible. [L’état de l’économie après la crise] va dépendre de la durée de la crise. Si c’est un mois, un mois et demi, on va être capable de s’en remettre. Mais si c’est 6 mois, oubliez ça», affirme-t-il.

