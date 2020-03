Le Zaandam en mer des Caraïbes, sans destination sûre

Le paquebot Zaandam, qui transporte quatre morts et au moins deux personnes contaminées par le coronavirus, et l'autre paquebot qui l'accompagne, le Rotterdam, ont atteint lundi la mer des Caraïbes, sans certitude sur leur destination finale.

Les deux paquebots, venant du Pacifique, ont quitté le canal de Panama après avoir parcouru ses 80 kilomètres dans la nuit de dimanche à lundi, a annoncé l'autorité qui gère ce canal.

Ils avaient d'abord effectué le transfert de quelque 400 passagers sains du Zaandam vers le Rotterdam, a précisé cette autorité dans un communiqué.

Où accosteront-ils? La compagnie Holland America (groupe Carnival) ne le savait pas.

Le paquebot néerlandais Zaandam, avec 1.800 passagers de multiples nationalités et membres d'équipage à son bord, était parti le 7 mars de Buenos Aires, avait franchi le cap Horn, et avait vu le Chili refuser les passagers malades qu'il voulait débarquer.

Le port d'arrivée qu'il visait, Fort Lauderdale (Floride, États-Unis) via le canal de Panama, n'est pas sûr de vouloir l'accueillir.

Et le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a été très direct.

«Nous ne pouvons pas nous permettre de nous voir refourguer des gens, qui ne sont même pas des Floridiens, en Floride du Sud», a dit le responsable, arguant que les passagers «épuiseraient les précieuses ressources» mises en place pour faire face au coronavirus dans l'État.

«Beaucoup d'entre eux sont des étrangers (...). Je suis en contact avec la Maison-Blanche à ce sujet. Nous considérons cela comme un gros, gros problème», a-t-il ajouté.

Parmi les passagers des deux paquebots, de multiples nationalités sont représentées dont au total 105 Français, selon des sources officielles.

Situation difficile et sans précédent

Le président du croisiériste, Orlando Ashford, a assuré que ses équipes travaillaient «24 heures sur 24» pour «trouver une destination», dans une situation «difficile et sans précédent».

«Le plus important, c'est l'isolement, que vous soyez confinés sur le Zaandam ou le Rotterdam. La meilleure façon de protéger votre santé est de faire en sorte que vous soyez à l'isolement et en sécurité pendant que nous travaillons pour trouver une destination afin de vous permettre de débarquer et de rentrer chez vous», a expliqué le dirigeant dans une vidéo publiée par Holland America sur les réseaux sociaux.

Contrairement à ce qui avait été expliqué dans un premier temps, le Zaandam et le Rotterdam, second navire envoyé à la rescousse par la compagnie avec des vivres, du personnel, des tests Covid-19 et pour y transférer les passagers sains, «vont rester ensemble», en «tandem».

Ces derniers jours, la compagnie avait expliqué que le Zaandam se dirigerait vers Fort Lauderdale (en Floride), tandis que le Rotterdam retournerait à San Diego, en Californie, d'où il provenait, selon les autorités panaméennes.

Mais dimanche, le maire de Fort Lauderdale, Dean Trantalis, a estimé que pour l'heure les conditions n'étaient pas réunies pour accueillir le paquebot avec les malades.

«Les garde-côtes des États-Unis et le département de la Sécurité intérieure doivent mettre en place un plan pour protéger notre communauté», a-t-il déclaré sur Facebook et Twitter.

Canal de Panama

Dimanche, l'Autorité du canal de Panama (ACP), qui gère la voie maritime, a donné son feu vert à la traversée des deux navires, à titre exceptionnel, pour des raisons «humanitaires».

Samedi, un premier groupe de 400 personnes, déjà testées négatives au Covid-19, avait été accueilli à bord du Rotterdam. Le transfert s’est poursuivi dimanche entre les deux navires qui mouillaient au large de la côte pacifique du Panama.

Vendredi, Holland America avait annoncé le décès de quatre passagers à bord du Zaandam, sans en préciser la cause, et la contamination d’au moins deux autres au Covid-19.

La croisière est devenue un calvaire quand les premiers cas sont apparus, forçant tout le monde à se confiner.

Tous les ports sud-américains lui ont été fermés en raison des restrictions mises en place pour tenter de freiner la propagation de l’épidémie de nouveau coronavirus.