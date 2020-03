Marc Dupré en duo avec Mahée Paiement

En ces temps de confinement, Marc Dupré et Mahée Paiement ont décidé d'unir leurs forces et d'offrir un magnifique duo sur le compte Instagram du coach de «La Voix».

Ensemble (à distance, évidemment), ils interprètent la pièce «If The World Was Ending», une collaboration entre JP Saxe et Julia Michaels.

«En cette période d’incertitude et de confinement, on a tous besoin d’amour, de musique et de douceur. Mahée Paiement et moi avons eu envie de faire un petit duo, à distance bien sûr, chacun de notre côté. Alors on vous dépose ça ici...», a écrit le chanteur, dimanche, en profitant pour rassurer les gens et leur demandant de rester chez eux.