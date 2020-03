Sommes-nous tous égaux devant la COVID-19?

Jeunes, en santé, du groupe sanguin O. Certaines personnes seraient moins à risque de contracter le virulent coronavirus. Ce n’est pas vrai, affirme un médecin.

«Pour l’attraper, tout le monde est égal. On dit que les enfants et les jeunes adultes ne l’attrapent pas, c’est faux! Et ce n’est pas non plus une question de groupe sanguin,» lance le chef des soins intensifs de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, François Marquis.

«Les enfants, les adolescents, les jeunes adultes l’attrapent. Ils deviennent des vecteurs, mais la COVID est moins sévère. Plus vous êtes âgés, plus vous avez des comorbidités, des maladies pulmonaires ou un système immunitaire affaibli, plus vous allez développer des complications et vous risquez davantage de mourir», nuance le médecin.

