Teindre un lac pour arrêter les Instagrammeurs

Même une épidémie de la COVID-19 ne peut empêcher les Instagrammeurs de se rendre dans une ancienne carrière du Royaume-Uni pour y prendre des photos devant un «lagon bleu».

Le service de police local a donc tenté une nouvelle approche pour les empêcher de s’y rendre: ils ont déversé de la teinture noire dans l’eau pour changer sa couleur turquoise qui attire tant les amateurs de photos.

«Hier, nous avons reçu des informations selon lesquelles des gens se rassemblaient au lagon bleu» de Harper Hill, Buxton. Il ne fait aucun doute que ceci est dû à l’aspect pittoresque du lieu et à la météo agréable (pour une fois!) à Buxton. Cependant, l’endroit est dangereux et the genre de rassemblement contrevient aux instruction du gouvernement du Royaume-Uni. Avec ceci en tête, nous nous sommes rendus à cet endroit ce matin et avons utilisé du colorant pour l'eau pour rendre l’eau moins attirante», a écrit le service de police de Buxton.

- Avec CNN