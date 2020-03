Trois nouveaux décès et 590 nouveaux cas en 24h

Québec confirme que 3430 personnes sont maintenant infectées par la COVID-19 soit 590 de plus que la veille et trois personnes en sont décédées.

La grande majorité des personnes décédées au Québec de la COVID-19 (88%) avaient plus de 70 ans, a indiqué le Dr Horacio Arruda.

Au Québec, en date du 30 mars 2020, 13h, la situation est la suivante :

- 3430 cas confirmés (augmentation de 590)

- 25 décès (augmentation de 3)

- 235 personnes hospitalisées (augmentation de 43)

- 78 personnes aux soins intensifs (augmentation de 6)

- 6 200 personnes sous investigation

- 56 285 analyses négatives (cas infirmés)

Répartition des décès au Québec :

- 60-69 ans : 1 décès

- 70-79 ans : 6 décès

- 80-89 ans : 16 décès

- 90 ans et plus : 2 décès

Bilan régional :

Bas-Saint-Laurent : 11 (augmentation de 3)

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 24 (augmentation de 6)

Capitale-Nationale : 174 (augmentation de 10)

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 164 (augmentation de 42)

Estrie : 329 (augmentation de 33)

Montréal: 1612 (augmentation de 251)

Outaouais : 38 (augmentation de 10)

Abitibi-Témiscamingue : 28 (augmentation de 1)

Côte-Nord : 26 (augmentation de 9)

Nord-du-Québec : 1

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : 13 (augmentation de 4)

Chaudière-Appalaches : 95 (augmentation de 9)

Laval : 257 (augmentation de 77)

Lanaudière : 197 (augmentation de 53)

Laurentides : 169 (augmentation de 49)

Montérégie : 289 (augmentation de 32)

Nunavik : 1

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 2 (augmentation de 1)

Total : 3 430

«Notre bataille se poursuit»

«Notre bataille contre le coronavirus se poursuit et on comprend les personnes isolées de trouver ça long. Mais il faut être réaliste : on en a encore pour des semaines», a indiqué François Legault.

«C’est important de garder le moral malgré la situation difficile», a poursuivi le premier ministre.

«Les personnes qui ont des problèmes de santé mentale ne doivent pas hésiter à consulter. C’est aussi important que pour les problèmes physiques», a-t-il ajouté.

«On remercie tous ceux qui travaillent en santé mentale et qui s'occupent de nos personnes vulnérables», a conclu M. Legault.