Un pasteur contrevenant arrêté pour avoir réuni ses fidèles

Un célèbre pasteur évangélique de Floride a été arrêté lundi pour avoir célébré l'office de manière «répétée» avec des centaines de fidèles, ignorant les ordres de confinement décrétés pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Ronald Howard-Browne, 58 ans, a été arrêté pour «réunion illégale» et «violation des ordres d'isolement» après avoir célébré dimanche deux offices religieux dans la grande ville de Tampa, selon des documents judiciaires.

Ce fervent soutien de Donald Trump ne croit pas en la gravité du COVID-19, qui a déjà tué plus de 35 000 personnes dans le monde. Il a accusé les médias de vouloir susciter «la haine et l'intolérance religieuse» et considère que son église est un service «essentiel» qui doit rester ouvert durant la crise sanitaire.

Le pasteur «a volontairement, et de manière répétée, ignoré les ordres de santé publique donnés par notre comté et notre État, mettant en danger sa congrégation et sa communauté», a indiqué sur Twitter le shérif du comté de Hillsborough, Chad Chronister.

Selon la presse locale, il avait même mis en place un service de bus pour conduire ses fidèles à l'église.