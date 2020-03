Une entreprise de Québec produira du nettoyant antiseptique

L'entreprise SiliCycle de Québec se joint à l’effort collectif dans cette lutte à finir contre la COVID-19. Une partie de sa capacité de production sera dédiée à fabriquer un nettoyant antiseptique pour les mains.

• À lire aussi: Québec achète 300 000 visières médicales à Bauer

L’entreprise, qui œuvre dans le domaine pharmaceutique et neutraceutique, produira 20 000 litres hebdomadairement d'un nettoyant antiseptique pour les mains dès le 8 avril prochain.

SiliCycle confirme que ce nettoyant antiseptique pour les mains sera de qualité médicale et institutionnelle qui répondra, ou surpassera, les spécifications de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et aux normes de Santé Canada.

Cette production viendra aider à combler une partie de la pénurie de nettoyant antiseptique que l'on constate présentement sur le marché. SiliCycle se joint ainsi à d'autres entreprises du Québec pour, tous ensemble, combattre cette pandémie mondiale.

L’entreprise fondée en 1995 à Québec se spécialisée dans la production et la commercialisation de produits de chimie fine et d'ingrédients à destination des industries pharmaceutique et nutraceutique.

L’usine de SiliCycle est située dans le Parc Technologique de Québec, elle profite d'un agrandissement récent qui lui permettra de réaliser cette production de gel antiseptique.