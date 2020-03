Voici les cas de COVID-19 dans chaque arrondissement à Montréal

Il y a 1612 cas confirmés de COVID-19 sur l’île de Montréal, selon le plus récent bilan présenté lundi par les autorités sanitaires.

C’est 251 cas de plus que dimanche, une progression nettement plus importante que les 146 nouveaux cas entre vendredi et samedi.

L’ouest de l’île est la zone la plus touchée par cette épidémie. L’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce est loin devant avec 161 cas confirmés.

Voici la liste du nombre de cas par arrondissement ou villes liées (*) en ordre alphabétique :

- Ahuntsic–Cartierville 54

- Anjou 9

- Baie-D'Urfé 2

- Beaconsfield 10

- Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 161

- Côte-Saint-Luc 107

- Dollard-des-Ormeaux 17

- Dorval 7

- Hampstead 18

- Kirkland 7

- Lachine 19

- LaSalle 66

- L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève 5

- Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 40

- Montréal-Est 1

- Montréal-Nord 26

- Montréal-Ouest 3

- Mont-Royal 18

- Outremont 56

- Pierrefonds–Roxboro 26

- Plateau-Mont-Royal 67

- Pointe-Claire 11

- Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 41

- Rosemont–La Petite Patrie 80

- Sainte-Anne-de-Bellevue 2

- Saint-Laurent 40

- Saint-Léonard 17

- Senneville 0

- Sud-Ouest 46

- Verdun 36

- Ville-Marie 67

- Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 41

- Westmount 25

- Territoire inconnu 487

Total à Montréal 1 612