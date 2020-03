Ça «risque de provoquer beaucoup de dépressions», croit l'animatrice Varda Étienne

L'animatrice, auteure et femme d'affaires Varda Étienne, qui vit avec un problème de santé mentale, dit avoir «une pensée particulière pour tous ceux et celles qui souffrent en ce moment», durant la pandémie de COVID-19.

«Je crois que ce que l’on vit en ce moment risque de provoquer beaucoup de dépressions chez les gens qui n’ont jamais, eux, souffert de maladie mentale», a-t-elle expliqué à l’émission On n’est pas obligé d’être d’accord sur QUB radio, mardi.

Celle qui prend de la «médication» et suit régulièrement des «séances de psychanalyse» insiste pour dire qu’il ne faut pas hésiter «à demander de l’aide».

«Je le dis le plus sérieusement du monde et avec beaucoup d’empathie pour tous ceux et celles qui souffrent en ce moment, n’hésitez pas, n’ayez pas de gêne, ni de honte, ni de culpabilité à demander de l’aide. Nous avons le privilège de vivre dans une province qui nous offre des ressources pour aller mieux.»

ÉCOUTEZ l’entrevue de Varda Étienne, sur QUB radio:

L’association Revivre, rappelle-t-elle, est là pour offrir des «pistes de solutions» et apporter du «réconfort» à tous ceux qui en ressentent le besoin.

«Vous pouvez aussi vous adresser à Revivre: www.revivre.org. Ça va vous donner un paquet de pistes de solutions et aussi vous amener le réconfort dont vous avez grandement besoin. Je suis la première à le faire», a ajouté Varda Étienne.

BESOIN D’AIDE?

Ligne québécoise de prévention du suicide

www.aqps.info

1 866 APPELLE (277-3553)

Centre de prévention du suicide de Québec

cpsquebec.ca

Association québécoise de prévention du suicide

aqps.info

Association Revivre

www.revivre.org