Écrasement en Iran : Ralph Goodale nommé conseiller spécial par Ottawa

L’ancien ministre fédéral libéral Ralph Goodale a été nommé mardi conseiller spécial par le gouvernement de Justin Trudeau dans le dossier de la tragédie du vol PS752 d’Ukraine International Airlines.

Le 8 janvier dernier, 176 personnes ont péri, dont 55 citoyens canadiens et 30 résidents permanents, lors de l’écrasement de l’appareil près de Téhéran en Iran. Cet avion civil avait été abattu par erreur par les forces iraniennes avec un missile sol-air.

Ralph Goodale sera chargé d’examiner les leçons à retenir de cette catastrophe, ainsi que celles d’événements similaires dont le vol 302 d’Ethiopian Airlines et le vol 182 d’Air India. Il devra établir un cadre d’intervention pour le fédéral en cas de tragédie aérienne internationale. En tant que conseiller spécial, il devra aussi déterminer les mesures à mettre en place pour prévenir de tels événements.

Le premier ministre Justin Trudeau a vanté l’expérience de Ralph Goodale, qui a notamment été ministre des Finances ainsi que de la Sécurité publique à Ottawa, pour mener à bien la tâche confiée

«La tragédie d’Ukraine International Airlines n’aurait jamais dû se produire, et les familles et les proches des victimes ont le droit d’en connaître les causes. Nous travaillons pour que des comptes leur soient rendus et que justice soit faite, afin qu’ils puissent tourner la page. Nous devons également élaborer une stratégie pour intervenir de la meilleure façon possible lors de catastrophes aériennes internationales», a précisé Justin Trudeau par communiqué.

Avec l’Ukraine, la Suède, l’Afghanistan et le Royaume-Uni, le Canada fait partie du Groupe international de coordination et d’intervention afin de soutenir les familles des victimes de cette catastrophe. Le Groupe a notamment pour mission qu’une enquête complète et transparente soit menée.