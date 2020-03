Ottawa annonce des contrats pour produire du matériel médical au Canada

Ottawa a signé un contrat d’approvisionnement avec l’entreprise québécoise Medicom pour la fabrication de masques N95 et développe un partenariat avec la compagnie montréalaise Calko, prête à investir dans la production d’autre matériel médical essentiel à la lutte au coronavirus.

C’est ce qu’a annoncé mardi le premier ministre Trudeau au cours de son point de presse quotidien à sa résidence de Rideau Cottage, à Ottawa.

«Nous savons que la demande pour de l’équipement essentiel va s’accroitre dans les semaines à venir et nous avons besoin d’un approvisionnement stable et durable de ces produits», a-t-il dit est ajoutant qu’il est optimiste que les produits faits au Canada soient disponibles «dans les semaines à venir».

M. Trudeau a par ailleurs confirmé que des contrats ont été conclus avec les compagnies ontariennes Thornhill Medical et Spartan, qui avaient déjà signifié leur intérêt de répondre «présentes» à l’appel à la mobilisation de l’industrie lancé par son gouvernement il y a quelques semaines.

Le premier ministre a indiqué que le fédéral a eu des conversations avec près de 3000 entreprises prêtes à mettre l’épaule à la roue.

Ottawa a sécurisé l'approvisionnement de plus de 60 millions de masques N95 et la livraison de ceux-ci débutera cette semaine, a plus tard indiqué la ministre fédérale de l'Approvisionnement Anita Anand.

De nouvelles lettres d’intention ont d'ailleurs été signées avec cinq nouvelles entreprises prêtes à fournir des produits médicaux. Il s’agit d’Irving Oil, de Précision Bio, de Fluid Energy Corp, de Calko et de Stanfield's.

Le premier ministre a par ailleurs annoncé que son gouvernement investira 2 milliards $ pour soutenir les tests de dépistage et l’achat de respirateurs et d’équipement de protection personnelle, notamment avec des achats en vrac en collaboration avec les provinces et territoires.