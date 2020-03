Une pénurie de certains équipements d'ici 3 à 7 jours

Le Québec pourrait manquer de certains équipements médicaux d’ici trois à sept jours, a prévenu mardi le premier ministre François Legault, invitant le personnel hospitalier à utiliser le matériel de protection seulement lorsque la situation l’exige.

«Je veux vous dire la vérité: pour certains équipements, on en a pour 3 à 7 jours. C’est quand même serré, a reconnu M. Legault. Par contre, on a des commandes qui devraient arriver dans les prochains jours et on a bon espoir d’être capable de passer au travers. Donc je ne veux pas inquiéter personne.»

Il a rappelé que le Québec n’est pas la seule administration dans la «course aux équipements de protection».

M. Legault en a également profité pour remercier son homologue de l’Ontario, Doug Ford, qui a mis en contact le gouvernement du Québec avec un fournisseur de matériel médical ontarien.

Je remercie @fordnation de m’avoir mis en contact avec un de leur fournisseur de matériel médical qui pourra également nous procurer des équipements importants. Le Québec et l’Ontario continueront de travailler ensemble dans le cadre de cette lutte importante contre la COVID-19 — François Legault (@francoislegault) March 31, 2020

Il a aussi remercié les entreprises qui ont fourni des masques au gouvernement, dont le Groupe Jean Coutu, qui en a remis 1,3 million.

Pas question pour l'instant de demander à des médecins de soigner des patients sans protection, insiste-t-il.

La ministre de la Santé Danielle McCann a de son côté indiqué que Québec demande maintenant aux travailleurs de la santé de désinfecter les masques de type N95 dans le but de les réutiliser.

Les hôpitaux de la province utilisent dix fois plus de matériel de protection qu'en temps normal, a-t-elle ajouté.

François Legautl a également invité les Québécois atteints du virus à participer à une étude clinique de l’Institut de cardiologie de Montréal en plus d’encourager tous ceux qui le peuvent à prendre des nouvelles des personnes seules, au téléphone.

Au Québec, en date du 31 mars 2020 à 13h, la situation est la suivante :

- 4162 cas confirmés (augmentation de 732)

- 31 décès (6 nouveaux décès)

- 286 personnes hospitalisées (augmentation de 51)

- 82 personnes aux soins intensifs (augmentation de 4)

Le Dr Horacio Arruda a précisé que 410 endroits de la province où résident des personnes âgées comptent au moins un cas de coronavirus, dont 184 CHSLD et 114 résidences.