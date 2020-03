Le pire trimestre du Dow Jones depuis 1987

La Bourse de New York a terminé dans le rouge, mardi, le pire trimestre depuis 1987 pour le Dow Jones et depuis 2008 pour le S&P 500, alors que la pandémie de coronavirus continue de hanter les investisseurs.

Le Dow Jones Industrial Average a cédé 1,84% pour finir à 21 917,16 points, ce qui représente une baisse de 13,7% sur le mois et de 23% depuis le début de l'année.

L'indice élargi S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises de Wall Street, a baissé de 1,60% mardi, pour clôturer à 2584,69 points. Il s'affiche ainsi en baisse de 12,5% en mars, de 20% depuis début 2020.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a reculé mardi de 0,95% à 7700,10 points. Son repli, de 10% sur le mois, de 14% sur le trimestre, est moins prononcé.

Les indices avaient pourtant débuté la séance dans le vert avant d'hésiter, puis de s'enfoncer au fur et à l'approche de la clôture.

Pour Karl Haeling de LBBW, aucune nouvelle spécifique ne justifiait a priori cette évolution en dents de scie, si ce n'est que les investisseurs s'attendaient peut-être à des ajustements de portefeuilles plus marqués en cette fin de trimestre.

« La tendance sera probablement dominée dans les prochains jours par les estimations sur la durée de la pandémie », estime-t-il. « On pourra, paraît-il, voir l'économie reprendre vraiment son activité deux semaines après une baisse substantielle des nouveaux cas. Tout cela est sujet à interprétation », remarque M. Haeling.

Ce qui semble faire peu de doute en revanche aux yeux des investisseurs, c'est le fait que l'économie américaine est entrée en récession. La question est de savoir dans quelle mesure les actions prises par le gouvernement et la banque centrale vont permettre d'en atténuer les effets et d'en limiter la durée.

Dans le monde, plus de 3,6 milliards de personnes, soit 46,5% de la population, sont appelées ou contraintes par leurs autorités à rester confinées chez elles, selon un décompte de l'AFP.

Plus de 820 000 cas d'infection ont été diagnostiqués dans 185 pays et territoires depuis l'apparition du virus en décembre en Chine, et la maladie a fait plus de 40 000 morts.

Signes positifs toutefois, la Chine a fait part d'une reprise inattendue de l'activité dans les secteurs manufacturier et des services en mars, et les prix du pétrole se sont stabilisés après avoir atteint lundi leur plus bas niveau depuis 18 ans.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine reculait légèrement, et évoluait à 0,663% contre 0,726% lundi à la clôture.