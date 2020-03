Les réponses de nos experts à vos questions sur la COVID-19

Tous les jours, nos spécialistes répondent à vos interrogations en lien avec le nouveau coronavirus

• À lire aussi: Vous avez des questions sur la COVID-19? Nos experts y répondent

• À lire aussi: On répond à vos questions sur la COVID-19

• À lire aussi: Toutes les réponses à vos questions sur la COVID-19

• À lire aussi: Nos experts répondent à vos questions sur la COVID-19

• À lire aussi: Vos questions, nos réponses

Posez-nous vos questions en santé et en économie et nous y répondrons en direct à 16h30 sur les ondes de LCN. Envoyez-les par courriel à nouvelles@tva.ca ou par téléphone au 514 370-3222.

«Je suis préoccupée par la situation de cet homme qui doit rester confiné dans sa voiture. Pourquoi ne pas lui offrir une chambre dans un hôtel?» - Sylvie

«On lui a offert une roulotte sur un terrain de camping, mais c’est vrai qu’une chambre d’hôtel ce serait intéressant. Il ne sera pas le seul avec ce problème et d’avoir le recours à une chambre d’hôtel, ce serait une bonne chose parce que les hôtels sont désertés et il y aurait une façon de faire ça de façon sécuritaire.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Je suis infirmier auxiliaire au soutien à domicile. On commence à traiter des clients positifs. Je suis diabétique et je souffre d'hypertension artérielle. Suis-je à risque?»

«C’est sûr que vous avez deux facteurs de comorbidité. Tous les services de soutien à domicile sont à risque. Dans votre cas, ça prendrait une protection adéquate pour ne pas être infecté. Vous représentez un service essentiel, on vous remercie d’être là.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«J'ai des rendez-vous médicaux et des radiographies à passer pour une pathologie physique. Est-ce que je peux faire garder mon bébé par mes parents qui n'ont pas de symptômes du Coronavirus?» - Vanessa

«Reconfirmez vos rendez-vous. Beaucoup de rendez-vous ont été replanifiés ou reportés. Si c’est maintenu et si vous parents ont plus de 70 ans, ils doivent rester à la maison. Sinon demandez à un ami, idéalement une seule personne, et bien désinfecter.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Ma belle-sœur de 74 ans souffre d'arthrite. Le seul médicament qui la soulage est le Plaquénil. Son pharmacien n'a pas voulu renouveler sa prescription prétendant que ce médicament est réservé pour la COVID-19. Que doit-elle faire pour soulager ses douleurs?» - Suzanne

«Même si vous arrêtez le médicament, vous allez avoir les effets pendant un bon moment. Il y a des options. On a maintenant de bonnes options médicamenteuses et qui sont sécuritaires.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Peut-on utiliser de l'alcool isopropylique pour la désinfection des surfaces ? Si oui, peut-on utiliser de l'alcool 99% pur ou doit-on la diluer et dans quelle proportion?» - Diane

«Si vous avez de l’alcool à 99%, vous pouvez diluer avec de la glycérine. Il faut que la concentration maximale soit d’au moins 60% d’alcool.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»