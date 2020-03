Lignes ouvertes à LCN pour répondre à vos questions en santé et en économie

Que ce soit en lien avec la santé ou l'économie, nos spécialistes répondent quotidiennement à vos questions en direct sur les ondes de LCN.

• À lire aussi: On répond à vos questions téléphoniques et vidéo

• À lire aussi: On ouvre les lignes pour répondre à vos questions sur la COVID-19

• À lire aussi: Économie et santé sur les lignes ouvertes de LCN

• À lire aussi: Lignes ouvertes à LCN sur la COVID-19

Posez-nous vos questions en santé et en économie et nous y répondrons en direct à 16h30 sur les ondes de LCN. Envoyez-les par courriel à nouvelles@tva.ca ou par téléphone au 514 370-3222.

«J’ai vu qu’il existe deux souches de la COVID-19, est-ce qu’on peut-on l’avoir deux fois?» - Thérèse

«Je n’ai vu aucun cas documenté de deux infections. Ça peut toujours arriver, mais c’est peu probable.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«Est-ce que le groupe sanguin a une incidence sur les chances d'attraper le coronavirus?» - Laurence

«On n’a pas de démonstration de lien entre le groupe sanguin et la prévalence de la COVID-19.» - Diane Lamarre, pharmacienne

«Est-ce que la fermeture des commerces touche les Walmart?» - Nancy

«A priori, Walmart ne sera pas autorisé à ouvrir le dimanche, du moins pas la section alimentation et vêtements, mais la section pharmacie pourrait demeurer ouverte et le pharmacien pourrait continuer d’opérer et faire des livraisons, surtout s’il y a une porte qui mène vers l’extérieur. Le Walmart devrait être fermé pour vous donner un dimanche de repos.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Est-ce que la subvention sera pour les entreprises qui n’ont pas de travailleurs ou seulement pour les entreprises qui auront des travailleurs?» - Renée

«La subvention permet à un employeur qui a procédé à des mises à pied de payer ses employés pour qu’ils restent à la maison pour se protéger et s’isoler. Un employé qui gagne un maximum de 58 700$ peut rester à la maison et toucher 847$ par semaine. Ça permet à votre patron de garder un lien d’emploi. C’est une bonne idée de contacter votre employeur.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Est-ce que c’est une bonne idée de se faire des masques à la maison?» - Claudia

«Un masque fait maison ne vous empêchera pas de l’attraper, mais ça peut possiblement vous aider à ne pas le donner. Ça peut donner un faux sentiment de sécurité. Il ne faut pas baisser la garde sur les mesures de base : le lavage des mains et la distanciation sociale.» - Diane Lamarre, pharmacienne

«J’ai une collègue malade, est-ce que j’ai des recours si je décide de rester à la maison pour me protéger?» - Chantale

«Vous devez contacter la Santé publique et suivre leurs directives. Si vous avez été en contact direct, lâchez un coup de fil à votre assurance privée. Si vous devez vous placer en isolement, la Prestation d’urgence pourrait alors s’appliquer à vous.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Est-ce que les greffes sont suspendues?» - Alain

«Dans le plan de contingence, quand on va atteindre le niveau trois, il faut considérer arrêter les greffes en raison des ressources utilisées et le risque pour les patients. Oui, il y a un effet. Ultimement, on est supposé arrêter de faire des greffes.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«Mon conjoint travaille à l’extérieur et je suis fragilisées, que faire de plus pour me protéger» - Denise

«Arrêter toute forme de contagion. Qu’il se lave les mains en arrivant et change ses vêtements, selon son niveau d’exposition. Sur ses mains, sur ses vêtements, il peut vous contaminer. Il faut qu’il fasse attention à vous.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«À partir de quand peut-on dire que l’épidémie est terminée?» - Cléo

«Selon la définition en Chine, ce serait après 28 jours sans l’apparition de nouveaux cas.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«Est-ce plus avantageux pour moi de m'inscrire à l'assurance-emploi ou le programme de prestation d'urgence?»

«À compter du 15 mars et les jours suivant, si vous êtes mis à pied, l’assurance-emploi, on l’oublie, c’est la Prestation canadienne d’urgence qui embarque. Vous pouvez déjà ouvrir un compte sur le site de l’ARC même si elle ne sera disponible que le 6 avril.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«J’ai 70 ans et je travaille à faire des ménages. Est-ce que je devrais rester à la maison?» - Louise

«Tout à fait. La Santé publique vous recommande de le faire. Si vous êtes admissible, si vous remplissez les conditions, vous devez vous placer en isolement.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Les professionnels de la santé qui ont attrapé la maladie doivent-ils continuer de porter un masque à leur retour au travail?» – Richard

«Dans la majorité des cas, on va les placer en isolement. Si on n’a pas d’autre choix, on les retourne au travail, avec un masque, prise de température deux fois par jour, on les retire s’il y a des symptômes.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«Une banque ou une caisse sont-elles un service essentiel?» - Marlène

«Qu’on vous demande de faire vos transactions au guichet, c’est logique parce qu’il doit y avoir une baisse de personnel. Si vous pouvez, essayez de les faire en ligne ou par téléphone.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie