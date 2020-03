«Pour l’amour du ciel, vous ne voulez pas goûter à ça», dit un médecin malade

Un médecin omnipraticien de Montréal atteint par la COVID-19 demande à la population d’écouter les consignes et assure qu’il ne s’agit pas d’une simple maladie.

«Pour l’amour du ciel, vous ne voulez pas goûter à ça», lance le Dr Samer Daher qui collabore souvent à LCN et TVA.

C’est d’abord par une petite toux que s’est manifestée la maladie. Toutefois, les symptômes se sont rapidement aggravés.

«La fièvre qui m’a frappée, les douleurs musculaires, les maux de tête, pas d’énergie, pas capable de parler tellement je toussais», raconte-t-il.

Les symptômes se sont alternés ainsi pendant plusieurs jours. «Une journée la toux était épouvantable, le lendemain c’étaient les diarrhées. C’était vraiment un amalgame de symptômes», ajoute-t-il.

Le Dr Daher et un de ses fils ont passé les tests et ont tous les deux ont été déclarés positifs à la COVID-19.

«J’ai été très inquiet pour mes deux enfants, mais heureusement, ils sont jeunes et en forme. Au bout de quelques jours, ils vont très bien et n’ont plus de symptômes. Moi ç’a traîné plus longtemps. Je suis à ma treizième journée et j’espère que d’ici quelques jours tout soit passé», dit-il.

Il ne sait pas comment il a pu entrer en contact avec la maladie, peut-être par un patient de sa clinique ou encore par un de ses fils qui est allé à New York.

Il lance un appel à ceux qui doutent encore de la maladie. «Prenez toutes les précautions, deux mètres, ce n’est rien du tout. Deux mois confinés chez nous, ce n’est pas grand-chose si c’est pour casser cette courbe, restez donc chez vous. Si ce n’est pas nécessaire, ne sortez pas. Vous ne voulez pas passer par là», conclut-il.