Premier décès d’un aîné dans la région de la Capitale-Nationale

La région de la Capitale-Nationale enregistre son premier décès lié au coronavirus alors que de nombreux milieux de travail différents sont nouvellement frappés par plus d’un cas confirmé.

Le directeur régional de santé publique de la Capitale-Nationale, le Dr François Desbiens, a annoncé lundi dix nouveaux cas positifs et un premier décès, une personne aînée qui était hospitalisée aux soins intensifs.

« Encore aujourd’hui, je demande à l’ensemble de la population de suivre à la lettre les consignes d’isolement prescrites afin d’assurer la santé et la sécurité de la population de notre région », a déclaré le Dr Desbiens. Le bilan total pour la région de la Capitale-Nationale grimpe à 174 personnes infectées.

« Notre priorité ultime est la santé et la sécurité de tous, et nous utiliserons toutes les mesures requises et nécessaires mises à notre disposition afin d’assurer le respect des consignes en place », a déclaré le Dr Desbiens.

À Lévis

Ailleurs, la propagation continue au Manoir Liverpool de Lévis. Neuf nouveaux cas positifs, dont un autre au Manoir Liverpool, portent à 95 le nombre total en Chaudière-Appalaches.

Le Manoir Liverpool compte maintenant neuf cas confirmés dans la résidence. La résidence pour personnes âgées de Lévis tente toujours d’éviter de devenir un foyer d’éclosion et de propagation du coronavirus. Le nombre de cas a doublé en trois jours parmi les 128 résidents.

Toujours à Québec, deux cas ont été recensés parmi les employés de la SAAQ, forçant 300 employés à rester à domicile.

Selon le porte-parole Mario Vaillancourt, une troisième personne s’ajoute aussi, mais elle n’a été en contact avec personne, étant absente du travail.

La quarantaine vise « les personnes ayant travaillé à la SAAQ au troisième étage de la tour est, entre le 15 et le 21 mars inclusivement ».

Au bout du fil, lundi, M. Vaillancourt a indiqué que les deux personnes infectées travaillent à la direction des services à la clientèle, au centre d’appels de l’organisme.

Hôpital Jeffery Hale

À l’Hôpital Jeffery Hale, la pandémie touche maintenant quelques membres du personnel.

« La pandémie actuelle de coronavirus n’épargnera aucun milieu. Nous faisons effectivement face à une éclosion – sous contrôle – de la COVID-19, affectant quelques membres du personnel d’une unité de soins bien circonscrite. [...] Il était prévisible que la pandémie actuelle allait éventuellement toucher nos milieux de soins », a notamment mentionné Mathieu Boivin, du CIUSSS de la Capitale-Nationale.