Réaliser des vœux d’enfants malades malgré la pandémie

Alexandre Desabrais et Samuel Leroux, deux jeunes entrepreneurs, ont démarré l'an dernier leur propre entreprise, Solios. L’entreprise offre normalement des montres solaires.

Malgré la pandémie, les fondateurs se consacrent à un autre défi ces temps-ci.

Ce défi s’appelle Blaise, en honneur d’un jeune garçon de 10 ans atteint d’une maladie grave et incurable.

Les entrepreneurs n’ont donc pas hésité à se joindre à Fais-un-vœu, organisme qui réalise les souhaits d’enfants malades.

«Blaise, c'est un enfant qui ''tripe'' un peu dans tout ce qui est Fortnite, il voulait vraiment un gros spot de ''gamer'' chez lui. Son autre souhait, c'est d'aller voir son frère qui habite dans les Caraïbes», indique Samuel Leroux.

Étant donné le confinement et la distanciation sociale, les deux hommes devront faire preuve d’imagination lorsqu’il sera le temps de faire le dévoilement.

«On va devoir le faire à distance, donc ça va être à travers la fenêtre de sa résidence, donc le but, ça va être de peut-être lui fournir un appareil vidéo pour communiquer avec lui et lui envoyer des indices avec des pancartes à travers la fenêtre», mentionne Alexandre.

«On veut avoir un énorme impact dans le dévoilement. Souvent, le dévoilement à l'enfant, c'est là que l'enfant va vraiment se mettre à rêver», ajoute Samuel.

Si le Québec est sur pause, les enfants comme Blaise n'ont pas le luxe d'attendre.

«On garde un contact avec nos enfants, nos familles pour leur donner de l'espoir et on continue quand même les dévoilements, les visites finalement virtuelles avec nos bénévoles», explique Michelle Sylvestre de Fais-un-vœu.

Les statistiques démontrent l’importance du programme de l’organisme. Tandis que les parents constatent que la volonté de poursuivre leur traitement augmente de 81% chez les enfants qui en profitent, les médecins disent que l'impact sur leur santé augmente de 89%.

Alexandre et Samuel ont tous les deux vu de leurs proches bénéficier du programme Fais-un-voeu.

«On est allé à Walt Disney toute la famille ensemble. Une super aventure, on a fait énormément de voyages, on a relaxé, on a profité», confie Samuel.

Sa soeur, aujourd'hui décédée, avait 10 ans.

«C'était vraiment une belle expérience. Je pense que c'est une des premières fois dans sa vie qu'elle a complètement oublié qu'elle était malade», poursuit-il.

Le voeu de Blaise se réalisera lundi.