«Sauvez quelqu’un d’autre», supplie un homme atteint de la leucémie

Un Anglais atteint de la leucémie et du coronavirus a fait l’ultime sacrifice pour sauver des vies.

Liam Downing, qui a célébré ses 30 ans il y a à peine quelques jours, a indiqué aux médecins surchargés qu’il préférait qu’ils soignent d’autres patients plutôt que lui.

«Sauvez quelqu’un d’autre», a-t-il insisté, a confié sa famille à Metro UK.

L’homme, qui travaillait comme DJ, était aux prises avec la leucémie depuis deux ans. Les médecins lui avaient récemment annoncé qu’il était en phase terminale. Il avait été admis à l’hôpital en plus à cause d’une infection à la COVID-19. Il est finalement mort le 27 mars dernier.

«Liam avait parlé de ses options avec les spécialistes», a expliqué sa soeur Laura sur une page GoFundMe pour défrayer les frais de ses funérailles. «Il a pris la brave décision de cesser la médication et d’opter pour des soins de fin de vie.»

Sa soeur parle d’un choc «massif» pour elle et sa famille. «Il s’est battu avec la leucémie aussi longtemps qu’il l’a pu... Et au final, il a décidé qu’il ne voulait plus être une source de dépenses pour le système de santé et a dit, "sauvez quelqu'un d'autre", de façon totalement altruiste.»