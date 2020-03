Si un bébé peut passer neuf mois « en dedans »...

Les Québécois continuent de s'entraider et de se répéter les deux devises les plus importantes de la pandémie de COVID-19 : il faut rester chez soi, et ça va bien aller.

• À lire aussi: EN VIDÉO | Le pont Champlain se transforme en arc-en-ciel géant et c’est magnifique

De nombreuses personnes à travers la province continuent d'envoyer à TVA Nouvelles leurs moments les plus réconfortants pendant la période de quarantaine, provoquée par la propagation du nouveau coronavirus.

Parmi nos coups de coeur, un retrouve le petit Christian, qui vit bien la quarantaine à Laval, puisqu'il vient tout juste de vivre un confinement autrement plus restreint de neuf mois...

La reporter Marie-Andrée Poulin a recueilli certains des meilleurs moments de la quarantaine pour TVA Nouvelles, dont Patrick Norman qui reprend une de ses propres chansons. À voir dans la vidéo ci-dessus.