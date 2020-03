Stressés, au bord du gouffre, demandez de l'aide

La pandémie de coronavirus génère un stress intense dans la population. Demandez de l’aide dit psychologue Paul Langevin.

«C’est sans précédent. Les travailleurs sociaux et les psychologues ont beaucoup d’appels. Il y a beaucoup d'irritabilité, de problèmes de sommeil, de conflits, de violence conjugale, d’abus d’alcool et des gens suicidaires, détaille M. Langevin

Les gens ont peur de tout perdre, leurs stress est immense.»

Comment passer au travers de cette crise? «Il faut revoir vos priorités, faire un budget et le plus important mettre son égo de côté, sa gène et demander de l’aide (psychologique, financière, etc) Allez dans les banques alimentaires. Personne ne va vous juger», soutient le psychologue.

