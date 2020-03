Trois décès liés à la COVID-19 au CHSLD Sainte-Dorothée de Laval

Au moins trois résidents du CHSLD Sainte-Dorothée de Laval sont morts des suites de la COVID-19.

Selon un communiqué du CISSS de Laval, au moins 15 résidents du lieu ont été déclarés positifs au nouveau coronavirus.

Par ailleurs, neuf employés auraient été mis en isolement par précaution.

Selon ce que TVA Nouvelles a appris, plusieurs membres du personnel ne se présenteraient pas au travail, par peur de contracter le virus.

«Nous avons une quantité importante de masques qui vont être livrés demain. Ce sont des masques lavables. Donc les gens pourront les amener à la maison et les laver», fait savoir le premier vice-président de la CSN du CISSS de Laval, Jean-François Houle.

«Il manque tellement de visières qu’on a le frère d’une employée qui fait des visières pour le personnel et qui les vend au coût de 5 dollars.»

Selon M. Houle, les préposés aux bénéficiaires sont par ailleurs déployés sur plusieurs étages malgré les risques de contagion.

«Le personnel se promène partout dans l’établissement. Donc on peut être en contact avec un usager qui est positif, on ne le sait pas encore et après ça on change d’étage. La contamination devient très dangereuse et très grande», explique-t-il.

Par ailleurs, le CISSS de Laval indique que le CHSLD La Pinière compte neuf personnes atteintes de la COVID-19, dont une décédée.

Au total, 272 personnes sont atteintes de la COVID-19 sur le territoire de Laval.