Un Québécois se sent plus en sécurité à Singapour

Un étudiant québécois qui se trouve actuellement à Singapour pour un stage souhaite y rester malgré l’appel des premiers ministres Trudeau et Legault pour rapatrier les ressortissants.

Croyez-le ou non, Marc Dikranian dit se sentir plus en sécurité là-bas. Les contrôles dans ce pays d’Asie sont beaucoup plus rigoureux.

Les écoles sont d’ailleurs toujours ouvertes, tout comme les endroits publics, par exemple la plage, où l’étudiant est justement allé avec ses amis la veille, raconte-t-il en entrevue à Denis Lévesque.

Comme ici, un ressortissant qui revient de voyages ou d’un pays considéré comme étant moins sécuritaire, doit s’isoler pendant 14 jours.

Le Canada fait notamment partie des pays jugés moins sécuritaires, comme nombreux d’autre en Europe, dit-il.

Nuance avec le Québec, pendant ce 14 jours, les autorités ont le droit de venir cogner à la porte, de vous appeler à n’importe quel moment pour vous demander votre localisation et même une photo de votre entourage, explique le jeune homme.

«Ça fait en sorte que quand on demande aux gens de rester chez eux, les gens restent réellement chez eux par peur d’amendes», raconte Marc Dikranian.

Les amendes peuvent atteindre 10 000$ et un fautif s’expose à six mois de prison, ajoute-t-il.

Les Québécois, qui n’est pas en quarantaine, n’a pas l’impression qu’on brime sa vie privée pour autant.

«Dans un cas où on est dans l’incertitude, moi je suis prêt à donner mes libertés au gouvernement. Prenez les mesures que vous avez de prendre afin que ce virus-là soit éradiqué», lance-t-il.

Singapour, dont la taille est similaire à celle de l’île Montréal - combinée avec la Ville de Laval -, compte environ 5,6 millions d’habitants. Et pourtant, depuis le début de cette pandémie, le pays a relativement été épargné par la COVID-19.

Selon les données les plus à jour de l’Université Johns Hopkins, on y recense 926 cas, dont 3 décès.

Visionnez l’intégralité de l’entrevue à Denis Lévesque dans la vidéo ci-dessus