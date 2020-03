Une murale d'espoir de 157 gallons de peinture

Depuis samedi, ceux et celles qui empruntent la route 116 à Durham-Sud, une municipalité du centre du Québec, peuvent apprécier une imposante création multicolore: «True Love», un cœur formé de 157 gallons de peinture conçu par Myriam Bussière.

• À lire aussi: EN VIDÉO | Le pont Champlain se transforme en arc-en-ciel géant et c’est magnifique

• À lire aussi: EN VIDÉO | Legault, source de réconfort!

• À lire aussi: De l’inspiration pour créer vos propres arcs-en-ciel à la maison

Cette murale, installée sur le cabanon du stationnement de la Galerie mp tresart, l'artiste l'a imaginée il y a un peu plus de deux semaines, alors que la pandémie de COVID-19 se dirigeait vers la province.

C'était avant l'arrivée, sur les réseaux sociaux, du mouvement des arcs-en-ciel «Ça va bien aller», maintenant installés dans de nombreuses fenêtres de résidences.

Loin d'être d'éphémère

Avec son cœur de 10 pieds de largeur et de sept pieds de hauteur, aux couleurs éclatantes, l'ancienne carrossière et mécanicienne automobile reconvertie en artiste voulait lancer un grand message d'espoir. Elle tenait à parler d'amour, de joie et de lumière.

«C'est un projet de deux semaines, beau temps mauvais temps. Je voulais finir ça au plus vite parce que je voulais que le monde puisse le voir», explique-t-elle.

Épaulée par sa grande complice Mélanie Poirier, à la fois galeriste et artiste peintre, Myriam Bussière a nettoyé, préparé, installé et rafraîchi les éléments de son installation. Elle a eu besoin de quelque 400 vis et rondelles pour bien fixer les pots au cabanon.

La murale est donc là pour rester, même quand le coronavirus ne sera plus qu'un mauvais souvenir. La pluie et le vent des derniers jours ne l'ont d'ailleurs pas ébranlée. «Quand je fais quelque chose, ça dure!», assure la créatrice.

La puissance de l’art

Confiant prendre les choses une journée à la fois et reconnaissant avoir le sourire facile, Myriam Bussière est consciente que l'actuel confinement peut affecter le moral de la population. Mais elle a un plan pour y remédier : s'accrocher à l'art.

«L'art, c'est une façon de s'exprimer, de se libérer, de se connaître vraiment [...] On a des moments difficiles, mais c'est l'art qui nous sort de tout ça.»

«Faire de l'art, ça fait tellement de bien. Les gens doivent aller vers ça, ajoute-t-elle. Pour certaines personnes, ce n'est pas facile aujourd'hui: ils ont de la misère à rester chez soi, ils ne savent pas quoi faire. Je trouve ça bien de valeur, mais peut-être que ça va les inspirer à découvrir de nouvelles passions.»

Toujours animée par les matières recyclées, Myriam Bussière a laissé libre cours à son talent à maintes reprises depuis quelques années. La Galerie mp tresart – fermée jusqu'au 13 avril – abrite plusieurs de ses œuvres.