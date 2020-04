À New York, aires de jeux fermées et police «plus ferme»

Les terrains de jeux new-yorkais vont être fermés et la police va être «plus ferme» avec les personnes ne respectant pas les règles de distanciation sociale, a indiqué mercredi le gouverneur de l'État le plus touché aux États-Unis avec désormais plus de 83 000 cas confirmés.

«Le respect des règles n'est pas encore ce qu'il devrait être», a indiqué Andrew Cuomo lors d'un point de presse. «Donc nous allons prendre des mesures plus drastiques. Nous allons fermer les terrains de jeux à New York», a-t-il ajouté, en soulignant que les espaces verts resteraient accessibles.

«Utilisez les espaces ouverts des parcs, promenez-vous, prenez le soleil. Très bien. Mais pas de densité, pas de basketball», a-t-il exhorté.

Il n'a donné aucune date précise pour la fermeture des terrains de jeux, mais a souligné «travailler avec le président du conseil municipal et le maire» sur ce point.

Il a également indiqué que la police new-yorkaise devait être «plus ferme» avec ceux qui ne respectent pas les règles de distanciation.

Le maire de New York, Bill de Blasio, avait déjà indiqué la veille qu'après avoir surtout fait de la pédagogie, les policiers allaient commencer à distribuer des amendes, jusqu'à 500 dollars en cas d'infraction.

Les policiers ont été récalcitrants à verbaliser jusqu'ici, selon M. Cuomo.

Il faut dire qu'eux-mêmes sont très touchés: plus de 1000 policiers ont déjà contracté le virus, et 6100 -- soit environ 17% des 36 000 policiers new-yorkais -- étaient en arrêt maladie mercredi, a indiqué leur chef Terence Monahan.

Le gouverneur n'a pas exclu que des policiers employés par l'État de New York ou d'autres collectivités locales de l'État viennent en renfort si besoin, même s'il a souligné que les effectifs de la police new-yorkaise sont «tellement importants que je ne sais pas si nous en arriverons là».

Les quelque 20 millions d'habitants de l’État de New York sont sous ordre de confinement -- sauf pour les activités jugées essentielles -- jusqu'à la mi-avril.

Mais la prolongation de ces mesures au moins jusqu'à la fin du mois est prévisible, d'autant que le gouverneur a indiqué que le modèle de projection qu'il utilisait prévoyait maintenant que le pic de l'épidémie dans cet État interviendrait fin avril, début mai.

New York est de loin l'État américain le plus touché par l'épidémie, avec près de la moitié des quelque 206 000 cas confirmés aux États-Unis mercredi, et près de 2000 morts sur 4500 au total.