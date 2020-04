Deux nouveaux décès et 449 cas supplémentaires au Québec

Les autorités rapportent maintenant 4 611 cas confirmés de coronavirus à travers la province, soit 449 personnes infectées de plus que la veille.

Le bilan des décès au Québec se chiffre à 33. Le nombre de personnes hospitalisées demeure relativement stable, à 307, en hausse de 21.

Léger encouragement : aucun patient de plus n’a été transféré aux soins intensifs, où on retrouve 82 personnes, comme hier.

Montréal, Montérégie et Estrie sont désormais les régions les plus touchées par le nouveau coronavirus.

Au Québec, en date du 1er avril 2020 à 13h, la situation est la suivante :

- 4611 cas confirmés (augmentation de 449)

- 33 décès (2 nouveaux décès)

- 307 personnes hospitalisées (augmentation de 21)

- 82 personnes aux soins intensifs (pas d'augmentation)

- 5 770 personnes sous investigation

- 65 082 analyses négatives (cas infirmés)

Bilan régional

Bas-Saint-Laurent : 18 (augmentation de 5)

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 32 (augmentation de 1)

Capitale-Nationale : 247 (augmentation de 34)

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 247 (augmentation de 32)

Estrie : 379 (augmentation de 14)

Montréal : 2097 (augmentation de 106)

Outaouais : 64 (augmentation de 14)

Abitibi-Témiscamingue : 41 (augmentation de 7)

Côte-Nord : 35 (augmentation de 5)

Nord-du-Québec : 1

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : 37

Chaudière-Appalaches : 130 (augmentation de 13)

Laval : 338 (augmentation de 66)

Lanaudière : 256 (augmentation de 7)

Laurentides : 263 (augmentation de 64)

Montérégie : 422 (augmentation de 81)

Nunavik : 1

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 3

Total : 4611

«On ne doit pas lâcher»

«Nos efforts des dernières semaines nous ont permis de gagner un temps précieux et de nous préparer à ce qui s’en vient. On ne doit pas lâcher. C’est particulièrement important de protéger nos aînés. Ce sont eux qui sont les plus vulnérables», a indiqué le premier ministre François Legault.

«Quand on vous dit de ne pas faire de visites dans les résidences de personnes âgées, c’est sérieux. C’est une question de vie ou de mort. On a 519 résidences qui ont des cas de coronavirus sur 11 785 résidences», a-t-il ajouté.

«C’est moins de 5% des résidences, mais c’est inquiétant», a poursuivi M. Legault.

- Avec la collaboration de Marc-André Gagnon